Британские войска могут быть развернуты в Украине в течение недели

Лондон планирует направить первые подразделения военных на Украину уже в течение недели после возможного прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Источники издания сообщают, что сотни британских инструкторов и инженеров готовы прибыть в страну для поддержки ВСУ — их задачей станет помощь в укреплении оборонительных возможностей украинской армии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как утверждает газета, также санкционировал использование истребителей Королевских ВВС для патрулирования воздушного пространства Украины совместно с союзниками — это должно обеспечить контроль за соблюдением гипотетического перемирия.

Ранее Стармер заявил, что «коалиция желающих» (включая Великобританию) поддержит возможные договоренности России и США, если на саммите в Анкоридже будет достигнута договоренность о прекращении огня.