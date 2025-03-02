Британские политики призвали отменить визит Трампа в страну
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Видные политики и общественные деятели Британии заявили, что государственный визит американского президента Дональда Трампа в страну должен быть отложен после его тирады против украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает «Российская газета».
Ранее премьер Британии Кир Стармер пригласил президента США совершить второй госвизит в Британию от имени короля Карла III.
Но политики и военные лидеры призвали приостановить визит, пока Трамп не даст заверений в безопасности Украины. Также королевские эксперты предупредили, что приезд американского лидера сейчас рискует поставить британского монарха в неловкое положение.
Источник Daily Mail предупредил, что со стороны Великобритании было бы «очень неразумно» отозвать приглашение Стармера.
При этом британский монарх ведет подготовку к приему Зеленского в своей резиденции в Сандрингеме.