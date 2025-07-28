Британия заявила о готовности защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе», — заявил он.

При этом Хили подчеркнул, что Великобритания предпочла бы все-таки разрешать споры в Индо-Тихоокеанском регионе «мирным» и «дипломатическим» путем.

Ранее сообщалось, что Польша стала главным покупателем дронов у Тайваня в начале 2025 года. Согласно данным Focus Taiwan, тайваньский экспорт беспилотников вырос примерно в 7,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.