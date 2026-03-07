Британия призналась в работе своих граждан на Украине
Британия призналась в наличии 4 цехов для ремонта военной техники на Украине
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Министерство обороны Великобритании признало, что у него есть на территории Украины четыре цеха для ремонта военной техники. В ближайшее время там заработает пятый такой объект, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Цехи занимаются техобслуживанием и капитальным ремонтом украинской военной техники.
За этими предприятиями следят британские компании. У них подписаны соглашения с министерством обороны государства.
В цехах трудоустроены и британцы, и украинцы. Там чинят, в том числе переданные Лондоном Киеву БТР CVR-T, гаубицы L119, бронемашины Husky, артсистемы AS-90 и иное вооружение. После ремонта их передают ВСУ обратно.
