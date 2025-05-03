Британия пригласила части ВСУ на торжества в честь 80-летия разгрома нацизма

В историческом параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, который пройдет в Лондоне 8 мая, впервые примут участие военнослужащие Вооруженных сил Украины, сообщает Reuters .

Приглашение киевским войскам рассматривается как демонстрация солидарности Великобритании с Украиной в условиях текущего конфликта.

«Участие ВСУ в этом параде подчеркивает преемственность борьбы против тирании — как в 1945-м, так и сегодня», — отмечает британский обозреватель Джеймс Уотерс.

Мероприятие воспроизведет события 8 мая 1945 года, когда Великобритания праздновала День победы в Европе. В нынешнем шествии будут задействованы историческая техника и реконструкторы в форме времен Второй мировой войны. Украинские военные пройдут в современном обмундировании, что создаст символическую связь между прошлым и настоящим.

Ожидается, что парад завершится традиционным возложением венков к Кенотафу — главному военному мемориалу Великобритании.