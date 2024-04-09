Британия и США достигли прогресса в вопросе передачи Киеву замороженных активов РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон и Вашингтон добились прогресса относительно способа передачи Украине замороженных российских активов и представят свои предложения в июне на саммите G7, сообщает ТАСС .

«Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7», — сказал глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Он подчеркнул, что Киев способен одержать победу над Россией, если Запад поставит Украине необходимое вооружение. Согласно чешской инициативе, боеприпасы прибудут на Украину уже в июне. Лондон делает все возможное, чтобы найти новые боеприпасы для ВСУ.

Кэмерон добавил, что необходимо послать сигнал другим странам, в том числе Китаю, о готовности Запада защищать своих союзников.

Ранее Национальное агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) получило 23 млн гривен или 588 тыс. долларов, арестованных на счетах российских компаний.