«Бред сумасшедшего»: в ГД ответили на притязания США на Командорские острова

Предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у России за 15 млрд долларов вызвало резкую критику депутатов Госдумы Михаила Романова и Алексея Чепы, которые назвали потенциальную сделку абсурдом и «бредом сумасшедшего». По их мнению, эта идея лишена всякого основания как с юридической, так и с политической точек зрения, сообщает Life.ru .

Михаил Романов подробно объяснил, почему продажа Командорских островов Соединенным Штатам не представляется возможной. Он отметил, что, во-первых, действующая Конституция Российской Федерации исключает возможность передачи каких-либо территорий. Во-вторых, Россия в настоящее время, напротив, занимается возвращением исторических земель в процессе специальной военной операции.

«Но это наша русская земля, мы ее никому никогда не отдадим, за эту землю наши предки гибли, проливали очень много крови, и наш долг — сохранить каждый миллиметр русской земли. То же самое касается и островов, о которых данный офицер говорит», — отметил депутат.

Со своей стороны, Алексей Чепа выразил сомнение в наличии у американского офицера достаточных средств для приобретения островов, а также в его компетенции и полномочиях для выдвижения подобных «предложений».

«Я вообще сомневаюсь, есть ли у него мозги. Российские земли не продаются. Николай I заявил об этом во время своего правления: „Там, где был поднят российский флаг, он никогда не должен опускаться“. В Конституции у нас запрещена продажа, любая передача земель российских», — возмутился парламентарий.