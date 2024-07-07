Брат советника Зеленского похоронен в России

Украинское издание «СТРАНА.ua» распространило фотографию военного с могилы в звании полковника.

Отмечается, что Владимир был военным пенсионером.

Ряд источников утверждает, что награды на фотографии могли быть получены только при участии в СВО.

Сам Подоляк подтвердил, что у него есть брат в Москве, но, по сути, отказался от него.

«Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — заявил киевский чиновник.