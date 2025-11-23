Экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в материале на платформе Substack написал, что Украина с помощью диверсий в ЕС хочет достичь ввода на Украину зарубежных войск. Проблема для премьер-министра Польши Дональда Туска и иных сотрудников спецслужб Польши заключается в том, что схваченные силовиками люди оказались не россиянами, а украинцами, сообщает РИА Новости .

Туск хотел скрыть собственную ошибку. Он пытался без доказательств заявлять, что украинцы якобы работали на Москву.

Становится заметно, что Киев собирается спровоцировать ЕС на введение войск на собственную территорию. Украина может быть причастна к иным инцидентам с использованием БПЛА в разных государствах Европы.

Так, полиция Мазовецкого воеводства 16 ноября рассказала о повреждении железнодорожной линии, которая вела на Украину. В понедельник Туск сказал, что причина в подрыве. Во вторник стало известно, что, согласно данным следствия, диверсию провели двое граждан Украины, которые якобы работали с РФ.

