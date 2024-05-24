Бондарь: Зеленского обманули при поездке на линию обороны
Украинского президента Владимира Зеленского отвезли на показательный объект во время поездки на линию обороны, вместо того, чтобы показать реальные недостроенные укрепления, рассказал депутат Рады Михаил Бондарь, пишет РИА Новости.
В интервью Радио НВ он отметил, что его коллеги фиксировали возведение укреплений рядом с российской границей на Сумском и Харьковском направлениях.
«Оказалось, что и они, и после этого Зеленский приезжали на один и тот же объект. То есть, был построен какой-то показательный (объект — ред.), и туда можно было приезжать фотографировать — вот они (ответственные чиновники — ред.) только туда фактически и везли», — пояснил парламентарий.
Бондарь добавил, что другие участки оборонительных сооружений возведены на скорую руку, не достроены или в целом отсутствуют.
Украинские офицеры и простые военные часто критикуют власти и командование за неподготовленные линии обороны. Еще больше обвинений стало поступать на фоне активного продвижения ВС РФ под Харьковом.