Бомба «конца света»: эксперт рассказал об опасности для США со стороны Китая

Историк Кнутов: Китай может сбросить на США бомбу для поражения электросетей

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в Китае создали очень опасное оружие, предназначенное для поражения электросетей, которое страна в теории может даже использовать против США, сообщает NEWS.ru .

«Сейчас США, Евросоюз и страны НАТО открыто говорят о том, что их интересы распространяются на тихоокеанский регион, под которым они понимают в первую очередь Китай. Поэтому КНР нужно как-то защищаться», — сказал Кнутов.

По его словам, в качестве средств защиты в данном случае совершенно естественно использовать нелетальные средства борьбы. Такие боеприпасы более эффективны в мирных условиях и возможность широкого применения новой бомбы вызывает большие сомнения.

Он также отметил, что оружие могут использовать для совершения диверсий, когда необходимо обесточить какую-то электростанцию либо вызвать на ней аварию.