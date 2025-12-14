Больше половины немцев уверены, что не могут свободно выражать мнение

Швейцарская компания Tenor провела опрос среди жителей Германии и выяснила, что значительная часть населения этой страны испытывает трудности, когда хочет открыто заявить о своей позиции. Более половины респондентов придерживаются мнения, что высказывание личного суждения может иметь нежелательные последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Welt.

Около 57% опрошенных немцев указали на необходимость соблюдения «осторожности» при публичном обсуждении различных вопросов. Наиболее остро это ощущается среди приверженцев правой партии «Альтернатива для Германии»: лишь немногим более 10% из них говорят о непринужденности в выражении своих убеждений, в то время как подавляющее большинство (около 90%) не разделяет эту точку зрения.

Жители восточных регионов Германии выражают большую обеспокоенность касательно свободы слова: 64% из них указали на наличие опасений при изложении своих взглядов. В западной части страны подобное чувство осторожности испытывают 55% немцев.

В рамках исследования, проведенного в период с 26 ноября по 3 декабря, было опрошено 1500 человек посредством онлайн-анкетирования. Данные о возможной статистической погрешности в отчете не указаны.

