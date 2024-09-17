Больше не нужны: Ирак намерен объявить график вывода американских войск

Премьер-министр Ирака: армия США больше не нужна в стране после поражения ИГИЛ*

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани заявил, что страна больше не нуждается в американских войсках, так как им в значительной степени удалось поразить ИГИЛ*. Он планирует объявить график их вывода в ближайшее время, сообщает газета Bloomberg .

По его мнению, Ирак может справиться с оставшимися боевиками террористической группировки самостоятельно.

«Поражение ИГИЛ* означает, что американские войска больше не нужны в Ираке», — подчеркнул ас-Судани в интервью Bloomberg TV в Багдаде.

По данным издания, сейчас в Ираке находится около 2,5 тыс. военнослужащих США — это «наследие» возглавляемой Америкой коалиции, сформированной в 2014 году для борьбы с исламистской группировкой.

ИГИЛ* сейчас намного слабее, чем 10 лет назад, когда боевикам удавалось удерживать крупные города и даже провинции в Ираке и Сирии, а также выкладывать в Сеть шокирующие кадры с отрезанными головами. Тем не менее террористы все еще действуют в обеих странах.

По мнению Bloomberg, в настоящее время присутствие в Ираке солдат из США и других стран политически чувствительно, и многие граждане и политики хотят, чтобы те покинули страну.

«Оправданий больше нет. Нет необходимости в коалиции. Мы перешли от войн к стабильности. ИГИЛ* на самом деле не представляет угрозы», — заявил ас-Судани.

В то же время потенциальный вывод войск из Ирака вызывает беспокойство у некоторых американских политиков. Они опасаются, что отсутствие армейских подразделений даст возможность боевикам ИГИЛ* перегруппироваться, а соседнему Ирану — усилить свое влияние в стране.

Затяжной вооруженный конфликт в Ираке начался в 2003 году, когда в страну вторглись военнослужащие коалиции во главе с Соединенными Штатами для свержения тогдашнего президента Саддама Хусейна. Большинство солдат США ушло в 2011 году, однако часть из них вернули в 2014 году для борьбы с ИГИЛ* в рамках новой коалиции.

*Террористическая организация, запрещена в России