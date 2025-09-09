Больше не «друг Финляндии»: в стране обеспокоены заявлениями Медведева

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен рассказал, что в Финляндии сожалеют о резком ухудшении отношений с Россией и обеспокоены заявлениями зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сообщает aif.ru .

Журналист отметил, что в Финляндии жалеют об испорченных отношениях с Россией. По его словам, финские СМИ встревожены недавними заявлениями зампреда Медведева, который ранее считался «другом Финляндии».

Ранее Медведев заявил, что Финляндия полностью разрушила отношения с Россией и призвал требовать от Хельсинки репарации в размере 20 трлн рублей за действия во время Второй мировой войны.

«Дмитрий Анатольевич высказался о том, что Финляндии надо бы заплатить за зверства и геноцид русского народа во время Второй мировой войны на территории СССР, Карелии. И я с ним совершенно согласен. Финляндия не заплатила в свое время», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что сейчас Финляндия строит фортификационные сооружения и демонстрирует враждебное отношение к России. По мнению журналиста, за такие действия «нужно платить». Хейсканен напомнил, что еще в 2009 году Медведев посещал Финляндию с супругой, и это событие воспринималось очень позитивно. Однако, по его словам, Финляндия сама разорвала отношения с РФ.