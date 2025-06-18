Еще до начала саммита G7 в Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что ранее лидеры G8 допустили большую ошибку, исключив из объединения Россию, сообщает «Царьград» .

Канадский премьер-министр Марк Карни воздержался от немедленного ответа на эти слова. Как сообщает издание Politico, он дождался отъезда американского лидера с саммита и лишь потом, на итоговой пресс-конференции, осмелился выразить свою позицию.

Карни обвинил Москву в аннексии Крыма, подчеркнув, что это стало оскорблением для украинского народа. По его словам, именно это послужило причиной исключения России из G8.

В Кремле также считают, что исключение из «Большой восьмерки» было недальновидным шагом. Однако, как заявил пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, в настоящее время этот вопрос потерял актуальность, поскольку данный формат утратил свою прежнюю значимость.

Украинский президент Владимир Зеленский стремился к встрече с Трампом в рамках саммита G7. Однако лидер США покинул мероприятие, не уделив ему времени. Сейчас внимание Белого дома сосредоточено на конфликте между Ираном и Израилем, который может перерасти в ядерную войну.