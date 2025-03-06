Большая часть французов выступает против отправки войск на Украину
Почти две трети французов выступили против того, чтобы Франция отправляла свои войска на территорию Украины, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
Согласно социологическому исследованию компании CSA, 65% участников опроса против отправки французских войск на Украину. Только 35% одобряют эту идею. По словам социологов, доля французов, которые отрицательно относятся к необходимости отправки войск, снижается. Например, в феврале 2024 года против присутствия французских военных на Украине выступили 76% участников опроса.
При этом больше всего противников отправки войск на Украину — 76% — было среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.
Французский лидер Эммануэль Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине. Он отметил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях «но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».
По его словам, на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».
Ранее сообщалось, что главы Великобритании и Франции — премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон — очень хотят помирить украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, поэтому планируют поехать с Зеленским в Вашингтон в качестве поддержки. По их мнению, американский президент в их присутствии унижать украинского лидера не будет.