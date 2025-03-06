Большая часть французов выступает против отправки войск на Украину

Почти две трети французов выступили против того, чтобы Франция отправляла свои войска на территорию Украины, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Согласно социологическому исследованию компании CSA, 65% участников опроса против отправки французских войск на Украину. Только 35% одобряют эту идею. По словам социологов, доля французов, которые отрицательно относятся к необходимости отправки войск, снижается. Например, в феврале 2024 года против присутствия французских военных на Украине выступили 76% участников опроса.

При этом больше всего противников отправки войск на Украину — 76% — было среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине. Он отметил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях «но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

По его словам, на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».

Ранее сообщалось, что главы Великобритании и Франции — премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон — очень хотят помирить украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, поэтому планируют поехать с Зеленским в Вашингтон в качестве поддержки. По их мнению, американский президент в их присутствии унижать украинского лидера не будет.