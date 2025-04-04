Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

В Совете ООН по правам человека 22 из 47 государств-членов в ходе голосования выступили против продления мандата «независимой» комиссии, занимающейся расследованием событий на территории Украины, сообщает РИА Новости .

Так, «Резолюцию о последствиях российской агрессии для прав человека на Украине» поддержали 25 стран, еще 18 воздержались, а 4 государства выступили против продления мандата комиссии.

При этом Россия не признает мандат Международной «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине, которая была создана в начале марта 2022 года.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия не обращалась в связи с инициативой по временному управлению на Украине под эгидой Всемирной Организации.