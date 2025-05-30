Бойцы ВСУ несколько дней угощали российских солдат энергетиками и шоколадками

Военнослужащие ВСУ несколько дней доставляли шоколад и энергетические напитки российским бойцам, которых украинцы случайно приняли за своих. Для доставки они использовали БПЛА, сообщает телеканал «Звезда» .

Все произошло в населенном пункте Зеленое Поле в ДНР, который на днях освободила российская армия. Штурмовые группы ВС РФ настолько стремительно ворвались в село, что изначально украинцы даже не заметили их появления.

«То ли отсутствие связи, то ли невнимательность — но украинские боевики „угощали“ наших шоколадками и энергетиками», — отмечает канал.

Поняв, что в рядах противника началась суматоха, российские военные решили идти вперед в ночное время суток. По данным канала, порой украинские блиндажи удавалось захватывать силами всего одного российского бойца — он незаметно забрасывал врагов самодельными фугасными зарядами, после чего штурмовал их позиции.