сегодня в 19:00

Бойцы ХАМАС и МККК начали искать останки погибшего в 2014 году офицера ЦАХАЛ

Бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама», являющиеся военным подразделением палестинской организации ХАМАС, совместно с сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК) приступили к поисковой операции в секторе Газа. Целью является обнаружение останков израильского офицера, погибшего в 2014 году, тело которого удерживалось на этой территории, сообщает ТАСС со ссылкой на египетское телевидение Al-Ghad.

Согласно информации телеканала, палестинские радикалы предоставили МККК координаты предположительного местонахождения останков Хадара Гольдина, израильского офицера, погибшего в ходе военной операции «Нерушимая скала». После получения координат, сотрудники Красного Креста вместе с членами «Бригад Иззэддина аль-Кассама» отправились в Рафах, расположенный в южной части палестинского анклава, для проведения поисковых работ.

Ранее представитель политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о намерении организации передать Израилю тела всех погибших заложников, которые удастся обнаружить в секторе Газа.

До этого представители палестинской радикальной группировки неоднократно указывали на сложности, возникающие в процессе поиска останков, в частности, из-за значительных разрушений, затронувших анклав.

