Боевики националистического полка «Азов»* противостоят российским военным в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости .

Он отметил, что ВС РФ недавно поразили «серьезные позиции» 3-й бригады ВФУ.

«Это бывший полк „Азов“* — запрещенная в России террористическая организация — в какой-то реинкарнации находится после событий в Мариуполе, где они сдались в плен… И сейчас они выбиваются нами там непосредственно в Часовом Яре», — пояснил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР говорил, что ВС РФ откроют направление на Славянскую агломерацию при взятии Часова Яра. Именно с него начиналась Русская весна. Там же противник должен начать сильно сопротивляться.

* Запрещенная в России террористическая организация