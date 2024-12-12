Святослав Губин, замкомандира отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, заявил, что он и его братья по оружию сражаются за освобождение Украины. Боец отметил, что у русских и украинцев «очень серьезные вековые связи», а города и регионы Украины основали русские цари.

«Мы принимаем бывших и действующих бойцов ВСУ, которые хотят освобождать свою страну, чтобы дать народу возможность определить будущее своего региона. Какое — мы пока не говорим», — сказал заместитель командира в эфире радио Sputnik.

Губин отметил, что, на его взгляд, ключевая обязанность Украины в будущем — внеблоковый статус. Она должна быть мирной страной и иметь добрососедские отношения с граничащими странами, а также «плотное сотрудничество» с Россией. По мнению армейца, в будущей Украине также должны быть многие аспекты, которые были в стране до госпереворота в 2014 году.

«Регионы, города были основаны русскими царями. Просто абсурдно звучит, что Одесса или Харьков должны отойти Украине и считать русских своими врагами», — полагает замкомандира отряда имени Максима Кривоноса.