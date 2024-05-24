Боец: украинские военные начали прятать бомбы в пачки из-под кофе и сахара

ВСУ начали использовать больше хитростей на фоне нехватки солдат и боеприпасов на Угледарском направлении и сбрасывать с БПЛА замаскированные бомбы, рассказал командир российской роты с позывным «Пират», пишет РИА Новости .

«Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки», — указал боец.

Самодельные взрывные устройства противник маскирует под пачки из-под кофе, сахара, шоколада и так далее. Потом «посылка» сбрасывается с беспилотника на позиции.

«Пират» объяснил, что в отрядах существуют так называемые «бегунки». Это бойцы, которые доходят до передовых позиций и передают своим провизию.

«Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках», — добавил командир.