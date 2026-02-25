Бобков назвал санкции Украины против РВИО проявлением безумия

сегодня в 16:53

Председатель крымского отделения Российского военно-исторического общества Владимир Бобков заявил, что санкции Украины против организации подтверждают эффективность ее работы, сообщает «Крым 24» .

Украина ввела санкции против Российского военно-исторического общества в Республике Крым. Председатель отделения Владимир Бобков назвал это решение «очередным витком безумия».

«Для меня абсолютно никакой неожиданностью не является очередной виток безумия на Украине», — заявил Бобков.

По его мнению, включение организации и ее команды в санкционный список свидетельствует о признании результатов работы.

«Мы продолжаем активно работать над популяризацией исторического знания и реализацией различных проектов, благодаря которым достоверные исторические факты становятся доступными каждому жителю России», — подчеркнул он.

Бобков добавил, что крымское отделение является одним из самых активных в стране. Он связал санкции с деятельностью общества на территории Крыма, который Киев считает частью своего влияния.

«То, что вся команда включена в санкционный список — это очередное признание состоятельности и компетентности», — заключил Бобков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.