Bloomberg: Зеленского ждет спор с Трампом или компромисс по Донбассу

Накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский оказался в сложнейшей ситуации, где любой вариант грозит серьезными последствиями. По данным Bloomberg , украинскому президенту предстоит сделать невозможный выбор: либо пойти на конфликт с американским лидером, либо согласиться на мирное урегулирование, которое может закрепить потерю части территорий.

Сложность положения усугубляется отсутствием единой европейской позиции — сопровождающие Зеленского лидеры ЕС сами находятся в разногласиях по украинскому вопросу. Особую остроту встрече придает участие вице-президента США Джей Ди Вэнса, известного своей жесткой позицией в отношении Киева.

Ключевой задачей Зеленского станет попытка выяснить реальные намерения Москвы и Вашингтона, а также заручиться гарантиями безопасности.

Однако эксперты отмечают, что впервые за годы конфликта украинский лидер может столкнуться с прямым давлением в пользу компромиссного решения, что ставит под вопрос прежнюю стратегию непримиримости. При этом приватный формат предварительных переговоров с Трампом оставляет пространство для неожиданных поворотов в этом дипломатическом противостоянии, указано в публикации.