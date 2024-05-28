В украинской армии сегодня средний возраст бойцов превышает 40 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Павел Нарожный, собирающий средства для артиллеристов, рассказал агентству, что большинство бойцов, с кем он контактирует, порядка 40–45 лет.

«Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко», — пояснил он.

То же самое подтвердил и анонимный высокопоставленный военачальник, который подчеркнул, что средний возраст бойцов составляет 43-45 лет.

Ситуацию не исправило и снижение призывного возраста в стране с 27 до 25 лет. Авторы статьи отмечают, что найти молодежь на Украине очень сложно на фоне больших боевых потерь и большого количества перемещенных лиц внутри страны. По статистике, только половина из них перерегистрировалась по новым адресам.

Также отмечается, что украинские матери, уехавшие из страны с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно, несмотря на подходящий для службы в армии возраст.