Bloomberg: в соцсети Х взломали аккаунты семьи Трамп

Аккаунты семьи Трамп взломали в соцсети Х. Это было сделано для публикации фальшивого объявления о криптопроекте, сообщает Bloomberg .

По заявлениям сына экс-президента США Дональда Трампа Эрика на платформе, ранее известной как Twitter, сообщения в аккаунтах Лары и Тиффани Трамп, связанные с проектом World Liberty Financial, были частью «мошенничества» и X заблокировал эти профили в течение нескольких минут.

В удаленном сообщении на странице Лары Трамп сообщалось, что World Liberty Financial стремится «отнять власть» у традиционных банков и «вернуть ее людям», добавив, что цель состоит в том, чтобы «обеспечить американскому народу полный контроль над своими финансами».

World Liberty Financial — платформа децентрализованных финансов (DeFi), принадлежащая Дональду Трампу-младшему.