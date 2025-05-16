Bloomberg: Украина почувствовала тревогу после слов Трампа о встрече с Путиным

По информации издания Bloomberg, украинцы почувствовали тревогу после слов американского президента Дональда Трампа о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе общения США могут пойти на большие уступки, чего опасается Киев, сообщает РИА Новости .

Недавнее заявление Трампа о том, что мир на Украине наступит только после его встречи с Путиным «лицом к лицу», принесло волну тревоги. По мнению издания, США могут пойти на значительные уступки для сделки с Россией.

Также в материале сообщается, что прекращение поддержки Украины со стороны Штатов остается делом времени. Поэтому слова Трампа вызывают тревогу у украинцев.

16 мая в Стамбуле проходят первые с 2022 года переговоры российской и украинской делегаций. Американский президент отказался ехать на переговоры в Турцию. По мнению госсекретаря США Марко Рубио, прорыв в украинском конфликте произойдет только после личной встречи Трампа с Путиным.