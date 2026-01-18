Bloomberg: США запросили по 1 млрд долларов за место в Совете мира

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, каждый потенциальный участник должен внести взнос в размере одного миллиарда долларов. Решение о том, кого пригласить в совет, будет принимать лично президент Дональд Трамп, который также возглавит эту организацию в качестве председателя.

Согласно проекту устава, «Совет мира» позиционируется как международная организация, призванная содействовать стабильности и миру в конфликтных регионах. Решения в нем будут приниматься большинством голосов, где каждая страна имеет один голос, однако окончательное утверждение остается за председателем — Дональдом Трампом.

Критики, как отмечает Bloomberg, опасаются, что эта структура станет альтернативой Организации Объединенных Наций, находящейся под прямым контролем Вашингтона.

