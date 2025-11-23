Bloomberg: на Украине уверены, что для разговора о территориях нужно перемирие

Контрпредложение Киева и его союзников в ЕС подразумевает, что обсуждение с Москвой «обменов территориями» может начаться только после заключения перемирия. Соединенные Штаты должны дать Украине гарантии безопасности — такие же, как в статье о коллективной обороне НАТО, рассказали Bloomberg источники, сообщает ТАСС .

Предложение озвучат представителям Соединенных Штатов 23 ноября в швейцарской Женеве. В рамках него, будет заявлено об уступках территорий, которые еще не находятся под контролем у РФ.

Также говорят о том, что активы России будут заморожены и дальше, пока Кремль не согласится выплатить компенсации за ущерб. Их хотят применять для восстановления Украины и в качестве компенсации ей.

Вашингтону предлагают «компенсацию» за гарантии безопасности. Однако без подробностей того, как это сделают.

Иные санкции с РФ могут снять поэтапно. После этого Россию вернут в глобальную экономику в случае

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.