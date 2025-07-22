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Bloomberg: Маск может вернуться в политику

Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE — ред.) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии», — говорится в сообщении.

Ранее американский журналист Майкл Бом в интервью Daily Storm заявил, что новая политическая сила бизнесмена Илона Маска «Американская партия» может серьезно осложнить позиции президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в Конгресс.

По мнению аналитика, даже 5% голосов, отданных за «Американскую партию» Маска, способны лишить республиканцев победы в ключевых округах.