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Bloomberg: Израиль заранее уведомил США о решении ударить по Ирану

Власти Израиля 18 апреля уведомили Вашингтон о планах ударить по территории Ирана в ближайшие 24-48 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Агентство Fars сообщило о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан. В ряде регионов страны звучит воздушная тревога.

По данным CNN, Израиль не планирует атаковать иранские ядерные объекты. Агентство Tasnim добавило, что ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.

Также Тегеран принял решение о приостановке полетов над рядом городов. Минимум восемь рейсов уже отклонились от курса.