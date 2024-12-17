Bloomberg: Индия приостановила многомиллиардный тендер на создание субмарин

сегодня в 08:16

Власти Индии приняли решение о приостановке международного тендера на строительство шести подводных лодок для ВМС страны, сообщает Газета.ru .

Как пишет Bloomberg, объявление победителя тендера отложили на неопределенное время. Это было сделано из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что немецкие и испанские компании не выполняют принятые условия, касающиеся передачи технологий для строительства субмарин.

Срыв данной «исторической сделки» — это сильный удар для правительства премьер-министра Нарендры Моди, который стремится получать современное вооружение по программе Make in India.

Неудача компаний из западных стран может содействовать активизации сотрудничества с РФ в сфере модернизации военно-морского флота. При этом Россия готова удовлетворить ключевое требование Индии о передаче технологий.

Минобороны страны организовало спецкомитет, который будет заниматься расследованием ситуации, касающейся концерна ThyssenKrupp Marine Systems (ФРГ) и компании Navantia (Испания).