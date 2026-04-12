Bloomberg: два танкера не смогли пройти через Ормузский пролив и развернулись

Корректировка курсов двух судов совпала по времени с информацией о том, что в ходе пакистанских переговоров американские и иранские делегации не сумели выработать консенсус. Два супертанкера без груза, направлявшиеся в Персидский залив через Ормузский пролив, неожиданно изменили курс после окончания диалога между США и Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Предварительно известно, что к острову Ларек, контролируемому Ираном, ранее подошли три танкера. На этом участке два из них — один под греческим флагом, шедший в Ирак, и второй под пакистанским флагом, следовавший в ОАЭ, — взяли обратный курс.

Подчеркивается, что изменение маршрутов судоходства произошло параллельно с объявлением о провале переговоров между представителями США и Ирана в Пакистане. Как пишет агентство, данное обстоятельство поставило под угрозу режим прекращения огня, действующий между США, Израилем и Ираном.

Третье судно, как отмечает Bloomberg, продолжило движение и прошло через пролив в Персидский залив. Его конечная точка не установлена. Данный танкер принадлежит компании Haut Brion 8 SA, управляемой южнокорейским оператором Sinokor Maritime.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, подводя итоги консультаций с Тегераном, сообщил, что сторонам не удалось заключить соглашение, и американская делегация решила вернуться на родину, вручив Ирану финальные предложения.

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Ибрахим заявил, что по ряду позиций взаимопонимание было достигнуто, однако по двум-трем ключевым вопросам сохранились разногласия. По его словам, обсуждение включало новые темы, в том числе касающиеся Ормузского пролива, и протекало в обстановке недоверия и подозрительности. Ибрахим уточнил, что этот раунд переговоров стал самым долгим в текущем году, продлившись в общей сложности 24-25 часов.

