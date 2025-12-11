Блогер Васильев заявил, что США не выйдут из НАТО в ближайшие три года

Блогер Стас Васильев в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что США не покинут НАТО в ближайшие три года, поскольку это юридически сложно и невыгодно для страны.

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik заявил, что не ожидает выхода США из НАТО в ближайшие три года. По его словам, юридические механизмы альянса не предусматривают легкой процедуры выхода для Соединенных Штатов.

«Могу гарантировать, что в ближайшие три года Штаты не выйдут из НАТО. Этому есть много причин. Первое – это юридически очень сложно. США, по сути, создали НАТО, поэтому возможность выхода юридически предусмотрена для всех стран-членов, кроме США», — пояснил Васильев в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что бывший президент Дональд Трамп, несмотря на свою репутацию бизнесмена, не станет инициировать выход страны из альянса, поскольку это используется как инструмент для переговоров и давления на партнеров по НАТО.