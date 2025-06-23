Ближний Восток стоит на пороге новой фазы обострения

Президент США оказался в ситуации, где любой шаг ухудшает его положение. Если бы он не нанес удар по ядерным объектам Ирана после серии угроз, его обвинили бы в слабости — для американского лидера это неприемлемо. Однако после атаки его уже критикуют за злоупотребление властью. Похоже, громкое заявление Трампа о полном успехе операции, включая ссылки на Бога, направлено на то, чтобы хоть как-то повлиять на Иран, сообщает «Вечерняя Москва».

«Трамп изначально заявил о единовременной силовой акции, а потому ему надо держать слово, если западным политикам сейчас можно хоть в чем-то верить. Но в значительной степени все будет зависеть от реакции Ирана, который не идет на уступки в плане отказа от мирного атома и грозит перекрыть Ормузский пролив», — считает политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев.

Хотя Иран действительно может перекрыть пролив, через который проходит треть мировой нефти, это ударит в первую очередь по Европе и Китаю, а не по США. Более того, резкий рост цен на нефть выгоден некоторым союзникам Трампа, но одновременно приведет к подорожанию бензина в Америке, что для президента крайне нежелательно. Пока же Тегеран предпочитает угрожать, а не действовать.

По данным инсайдеров, США предупредили Москву за сутки до удара — это первая в истории атака на ядерный объект. Возможно, поэтому реакция России пока сдержанна. Если раньше Вашингтон отвергал посредничество Москвы по иранской ядерной программе, теперь может возникнуть консорциум посредников с участием России и Китая.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Россия должна реагировать сдержанно, сосредоточившись на дипломатическом урегулировании. Однако результаты появятся не сразу. Сейчас пик конфликта. Иран, вероятно, согласится на компромиссный вариант, не отказываясь полностью от ядерной программы. Но Ближний Восток может стать ареной противостояния США, Китая, России и других стран.

По словам политолога, доктора исторических наук Сергея Станкевича, Россия должна действовать в рамках международного права: созвать СБ ООН и МАГАТЭ, усилить мирные инициативы. У Ирана два пути: эскалация или переговоры. Первый вариант — атаки на США, блокада Ормузского пролива — даст Вашингтону и Израилю повод для дальнейшей агрессии. Это неразумно и опасно для глобальной стабильности.

Как отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, США проявили неоправданную агрессию, и Россия осудила их действия. Наша позиция — мирное урегулирование и смягчение требований сторон. Иран будет защищаться, пока агрессия не прекратится, и РФ должна его поддерживать.