Блинкену показали карту РФ с отметками, куда могут долететь ATACMS

сегодня в 12:08

В палате представителей США показали карту России с зоной поражения ATACMS

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол показал провокационную карту, где показана зона поражения территорий России при ударах по ним ракетами ATACMS. Соответствующую карту он продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену, сообщает «Царьград» со ссылкой на телеканал C-SPAN.

В ходе слушаний Маккол призвал главу Госдепа разрешить украинским войскам атаковать Россию с применением американских ракет. Ранее дальнобойные ATACMS уже поставили на вооружение армии Украины.

«Русские создали запретную зону, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы вблизи украинской границы, чтобы атаковать украинцев», — говорил руководитель комитета палаты представителей.

Блинкен в свою очередь уклонился от прямого ответа на просьбу разрешить обстреливать РФ американскими вооружениями, пишет издание.