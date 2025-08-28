«Блестящий журналист»: Путин выразил соболезнования о смерти Вышинского

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью члена Совета по правам человека, журналиста и общественного деятеля Кирилла Вышинского, сообщает «Царьград» .

«Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом», — сказал российский лидер.

Владимир Путин добавил, что Вышинский подвергся жестоким репрессиям со стороны неонацистского режима, однако он остался стойким и не изменил своим убеждениям.

Российский лидер охарактеризовал Вышинского как настоящего патриота как России, так и Украины, подчеркивая его уверенность в том, что страны способны преодолеть все сложности и сгладить существующие противоречий. По его словам, память о Кирилле Вышинском навсегда останется в наших сердцах.

Ранее стало известно, что Вышинский скончался в Москве после продолжительной болезни.