«Блестящий журналист»: Путин выразил соболезнования о смерти Вышинского
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью члена Совета по правам человека, журналиста и общественного деятеля Кирилла Вышинского, сообщает «Царьград».
«Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом», — сказал российский лидер.
Владимир Путин добавил, что Вышинский подвергся жестоким репрессиям со стороны неонацистского режима, однако он остался стойким и не изменил своим убеждениям.
Российский лидер охарактеризовал Вышинского как настоящего патриота как России, так и Украины, подчеркивая его уверенность в том, что страны способны преодолеть все сложности и сгладить существующие противоречий. По его словам, память о Кирилле Вышинском навсегда останется в наших сердцах.
Ранее стало известно, что Вышинский скончался в Москве после продолжительной болезни.