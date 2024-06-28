«Битва двух дедушек»: Придыбайло о дебатах Байдена и Трампа

Корреспондент RT Константин Придыбайло назвал предвыборные дебаты нынешнего главы США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа «битвой двух дедушек». По его словам, в США уверены в проигрыше действующего президента.

Журналист подчеркнул, что в начале дебатов Байден «тупил, если говорить по-русски». Вместе с тем Трамп проявлял несдержанность, указал Придыбайло.

«Трамп буквально на глазах закипал. Буквально видно было, как он начинал себя „тушить“. Потому что он понимал, что если взорвется, то это может его погубить», — отметил корреспондент в эфире радио Sputnik.

Придыбайло считает, что экс-глава американского государства подбирал фразы, которые могли бы польстить рядовым гражданам. По его мнению, на дебатах Трамп «выглядел выгоднее», чем Байден.