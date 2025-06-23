Бисмарк: ЕС настраивает бывшие СССР против России через давление на церковь и энергетику

Праправнук первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк заявил, что Европейский Союз намерен использовать постсоветские республики в противостоянии с Россией. Об этом сообщает RT .

«Правительства считают, что должны подавлять ту свободу слова, которая еще осталась в церкви», — сказал Бисмарк.

Эти слова прозвучали в связи с задержанием в Ереване Самвела Карапетяна, который выступил в поддержку Армянской апостольской церкви. Помимо этого, Бисмарк обратил внимание на то, что Карапетян занимается энергетическим бизнесом, а Евросоюз активно ищет доступные источники энергоресурсов.