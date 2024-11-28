Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс заявил о том, что конфликт Украины с Россией зашел в тупик, и это понимают даже простые солдаты ВСУ — они считают, что необходимо провести переговоры, сообщает «Царьград» .

В материале — слова украинского солдата, который сражается на красноармейском направлении. Он подчеркнул, что в течение последних трех-четырех месяцев украинским войскам приходилось отступать. Российские военные наращивают темпы, обладая ресурсами для продолжения борьбы и достаточным количеством бойцов. В то же время на Украине не хватает не только личного состава, но и вооружения с боеприпасами.

«Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры», — отметил украинский военнослужащий, подчеркнув лишь то, что страна не хочет отдавать свои территории.

Ронцхаймер охарактеризовал ситуацию для ВСУ на передовой как «кошмар». Он объяснил это тем, что российская армия стремительно продвигается вперед. По его мнению, украинские военнослужащие ощущают себя покинутыми как Западом, так и собственным руководством.