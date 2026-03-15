Bild: раскол случился между Вэнсом и Рубио из-за нападения на Иран

Из-за войны с Ираном администрация американского президента Дональда Трампа поделилась на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря США Марко Рубио. Пока глава Соединенных Штатов заявляет о прогрессе в конфликте с Тегераном, в его кабинете произошли трещины, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий Bild.

Конфликт между Рубио и Вэнсом считают некой прелюдией к выборам президента США 2028 года. Дипломат и политик считаются самыми вероятными преемниками Трампа на посту.

Пока президент США отдает предпочтение Рубио. При этом Вэнса отодвинули на более дальний план, поскольку более миролюбиво относится к Ирану.

Для вице-президента оказалась весьма горькой информация о разговоре Трампа с крупными спонсорами. Политик спросил у них, кто мог бы стать лучшим преемником — Рубио или Вэнс. Спонсоры высказались за кандидатуру госсекретаря.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.