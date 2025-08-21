Беспокойство на Ближнем Востоке: последствия военной операции Израиля в Газе

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать после начала военной операции Израиля в секторе Газа. Несмотря на предварительные публичные заявления о планируемых действиях, которыми Тель-Авив, возможно, пытался подготовить международное сообщество, ситуация привела к серьезной эскалации конфликта, пишет Общественное Телевидение России со ссылкой на Jerusalem Post.

Израильские военные силы уже приступили к наземной операции и установили контроль над периферийными районами Газы. Генерал ЦАХАЛ Эфи Дефрин сообщил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился интенсифицировать операцию против оставшихся опорных пунктов ХАМАС.

Международное сообщество выражает глубокую обеспокоенность судьбой мирного населения в зоне конфликта. На фоне этих событий 21 августа ожидается важное решение — премьер-министр Нетаньяху совместно с министром обороны Кацем должны рассмотреть стратегический план по установлению контроля над Газой.

Параллельно ХАМАС выступил с предложением о временном соглашении, которое предусматривает освобождение 10 заложников и двухмесячное перемирие. Данную инициативу уже поддержали представители Катара и Египта, выступающие посредниками. Примечательно, что перед этими переговорами премьер-министр дал указание активизировать военные действия по захвату последних опорных точек противника и окончательному разгрому ХАМАС.

Возможность мирного урегулирования конфликта становится все менее вероятной. По информации от руководства ХАМАС, израильский план захвата Газы подрывает все дипломатические усилия, предпринятые ранее.