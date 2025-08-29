Мерц: Мы уже в состоянии конфликта с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире французского телеканала LCI сделал резкое заявление, подтвердив, что ФРГ находится в состоянии конфликта с Россией, сообщает ТАСС.

«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — заявил он, пояснив, что такая оценка основана на данных разведслужб о ежедневных кибератаках на критическую инфраструктуру и операциях по влиянию на общественное мнение через социальные сети.

Мерц также поддержал риторику французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего российского президента «хищником у дверей Европы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее парировала подобные обвинения, заявив, что высказывания Макрона «переходят грань разумного», и напомнив, что Франция сама была активным участником государственного переворота на Украине в 2014 году.

Внутри Германии тезис о состоянии войны с Россией уже вызывал дебаты — в январе 2023 года аналогичное заявление экс-министра иностранных дел Анналены Бербок было опровергнуто пресс-службой её же ведомства, подчеркнувшей, что оказание помощи Киеву не делает ФРГ стороной конфликта.