сегодня в 21:36

Белый дом: встреча Трампа и Путина будет проходить в формате «три на три»

На Аляске идут последние приготовления ко встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В Белом доме заявили, что встреча будет проходить в формате «три на три», а не «один на один», как заявлялось ранее, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

С американской стороны, кроме Трампа, в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Сообщается, что Трамп первым прибыл на переговоры с Путиным. Кортеж делегации России с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром финансов РФ Антоном Силуановым, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и министром обороны Андреем Белоусовым выехал на площадку саммита.

Самолет Владимира Путина также приземлился в штате около часа назад.