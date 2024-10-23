Белый дом: в Россию для обучения прибыли 3 тысячи «военных КНДР»

Белый дом считает, что в РФ для обучения прибыли 3 тысячи «военных КНДР»

В Белом доме заявили, что из КНДР в Россию прибыли три тысячи военных для обучения, но другой информацией США не обладают, пишут РИА Новости .

Представитель КНДР при ООН уже опровергал слухи, что якобы планирует вмешаться в ситуацию на фоне Украины. Он заявил, что все это «беспочвенные слухи» и не более того.

Белый дом на фоне своего заявления о прибытии солдат КНДР в Россию также не может сообщить никаких подробностей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.