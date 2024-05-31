Белый дом считает обвинительный вердикт Трампу верховенством закона

После приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации по выплатам бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс Белый дом заявил, что уважает верховенство закона. Об этом сообщает Газета.ru .

Присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным по первому уголовному делу. Оно касается фальсификации деловой документации. Речь идет о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Дэниэлс.

Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.

Дело началось в 2018 году, когда стало известно, что бизнесмен перед выборами 2016 года в США заключил с экс-порнозвездой соглашение, касающееся неразглашения информации об их интимной связи в 2000-х годах. За молчание она получила 130 тыс. долларов. Эту сумму оформили как расходы на предвыборную кампанию.