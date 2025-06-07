Белый дом рассматривает Карлсона как потенциального инвестора TikTok
Американские власти включили известного телеведущего Такера Карлсона в список потенциальных инвесторов для реструктуризации TikTok в США, сообщает РИА Новости.
По данным Financial Times, инициатором этой кандидатуры выступил сенатор Джей Ди Вэнс, курирующий сделку.
Сам Карлсон заявил, что не в курсе возможного участия.
«Я ничего об этом не знаю. Насколько мне известно, сделка приостановлена из-за торговой войны», — заявил он.
Тем временем администрация президента США Дональда Трампа продлила сроки продажи платформы до 19 июня, чтобы завершить переговоры о переходе сервиса под контроль американских инвесторов.
Эксперты отмечают неожиданность такого выбора — несмотря на медийный вес Карлсона, у него нет опыта управления технологическими платформами. Однако его связи с республиканскими кругами могут помочь в получении одобрения регуляторов.
TikTok с его 170 миллионами пользователей в США остается под пристальным вниманием властей, которые требуют полного отделения от китайской ByteDance из-за опасений передачи данных правительству КНР.