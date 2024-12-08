Белый дом: поставки ATACMS и удары вглубь России не станут панацеей для Украины

Советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что поставка на Украину американских дальнобойных ракет ATACMS, а также санкционирование ударов ВСУ вглубь РФ не станут панацеей для Киева, сообщает РИА Новости .

«Я бы просто сказал всем, кто думает, что это панацея для этой войны, — он не понимает, что происходит. Это не панацея, а ещё одна дополнительная возможность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.