Белый дом опроверг сообщения о звонке Трампу Путину

Официальные представители администрации США опровергли информацию о том, что президент Дональд Трамп прерывал переговоры с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским для телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Как передает Fox News, в Белом доме назвали эти сведения недостоверными.

Ранее ряд изданий, включая Bild и Sky News, со ссылками на источники сообщили о якобы состоявшемся экстренном звонке американского лидера российскому президенту. Однако официальный представитель администрации подчеркнул, что Трамп «полностью сосредоточен на текущих переговорах» и не покидал встречу.

Напомним, что ранее сам Трамп анонсировал возможность звонка Путину после завершения консультаций с европейскими лидерами и Зеленским.