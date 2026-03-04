Бельский возглавил рейтинг цитируемости депутатов ЗакСа в 2025 году

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский стал самым цитируемым депутатом в 2025 году. Рейтинг подготовили газета «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия».

Политик занял первое место по числу упоминаний в СМИ — 26 739.

«Популярность Александра Бельского вполне понятна — ему по должности положено комментировать все решения и инициативы парламента, а также их последствия. Причем в его случае должностные инструкции сочетаются с личной харизмой», — отметила заведующая кафедрой социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Инна Ветренко.

Помимо Бельского, в тройку лидеров вошли депутат Заксобрания Александр Малькевич (11 815 упоминаний) и председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок (6054 упоминания).

